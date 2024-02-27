Doğada sevdiklerinizle olmak için tekerlekli ev tercih etmek için doğru zaman. Size özel tasarlanmış bütçe dostu seçenekler.
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Birbirinden farklı konseptlere sahip olan tiny house modelleri ergonomik ve birinci sınıf kalitelidir.
Tiny house modelleri ile imarsız arsaların değer kazanmasını sağlarken, kendinize ait modern yaşam alanları oluşturabilirsiniz. Beğendiğiniz ve sizi yansıtan bir tiny house modeli ile keyif yapabileceğiniz alanlar hazırlamaktayız. Mutlu anlarınıza eşlik etmek için kalite ve konforu bir arada bulabileceğiniz küçük mobil ev üretici firması olarak hizmet vermekteyiz. Doğa ile iç içe yaşamak ve huzurlu ve minimal bir yaşam tarzı için en uygun tiny house modellerini sizler için tasarlamaktayız. Kişiye özel olarak tasarlanabilen özgün tiny house modelleri, plakalı ve ruhsatlı olarak teslim edilmektedir. Farklı tasarım özelliklerine sahip olan tüm tiny house modellerini incelemek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Tasarım, konfor ve rahatlık dışında en uygun fiyat garantisine de sahip olmak için firmamız ile görüşebilirsiniz. Minimal yaşama teknolojinin de dokunması ile ortaya çıkan tiny house modelleri, stil sahibi yaşam alanları sunmaktadır. Özel iç tasarımlarına sahip olan gorgor house çekme küçük ev modelleri, ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yetecek fonksiyonel özelliklere sahiptir. Yapım aşamasında tercih edilen yüksek kaliteli malzemeleri ile tamamen çevreye duyarlıdır. Sıfır fosil yakıt ile maksimum konfor sunmasının yanı sıra A1 sınıf yanmazlık değerine sahiptir. %80 ısı tasarrufu yapabilme özelliği sayesinde kışın sıcak, yazın ise serin kalmaktadır. Dört mevsim de ideal bir kullanıma sahiptir.
En kaliteli ve fonksiyonel tiny house modellerini firmamız aracılığı ile keşfedebilirsiniz.
10+
MUTLU MÜŞTERİ
10+
ÜRÜN SİPARİŞİ
5
ÜRÜN ÇEŞİDİ
350+
YARDIM TALEBİ
1
FİRMA ŞUBESİ
Tiny house küçük ev üreticisinin blog yazılarına göz atmak ister misiniz?
1 Derece Sit Alanı Tiny House Konur Mu?
1 Derece Sit Alanı Tiny House Konur Mu?
1. derece sit alanı koruma altına alınmış önemli doğal ve kültürel değerlere sahip alanlardır. Sit alanlarında yapılacak her türlü yapı, özellikle de kalıcı yapılar, genellikle izne tabidir ve sıkı bir denetim altındadır. 1. derece sit...
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Soğuk Bölgelerde Tiny House
Soğuk Bölgelerde Tiny House
Soğuk bölgelerde tiny house evlerin inşa edilmesi mümkündür. Ancak bu evlerin ısıtma, yalıtım ve enerji tüketimi konusunda özel düzenlemeler yapılması gerekebilir. Öncelikle tiny house evlerin yalıtımı iyi yapılmalıdır. Isı kaybını önlemek için duvarlarda, tavanlarda ve...
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Tiny House Evlerde Atık Su
Tiny House Evlerde Atık Su
Tiny house evlerde atıksu yönetimi evin su kullanımının ne kadar sınırlı olabileceği göz önüne alındığında önemlidir. Atık su yönetimi çevresel etkiyi azaltmak ve su tasarrufu sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış sistemler kullanılarak sağlanır. Tiny house...
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0532 663 12 00
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